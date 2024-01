Oud en Nieuw in Italië: man ‘per ongeluk’ neergeschoten met pistool van partijgenoot premier Meloni

De neofascistische Italiaanse parlementariër Emanuele Pozzolo ontkent dat hij tijdens een oud-en-nieuw-feestje de schoonzoon van de beveiliger van de onderminister van Justitie Andrea Delmastro heeft neergeschoten. Het schot werd volgens Pozzolo “per ongeluk” gelost. Hoewel hij de eigenaar is van het vuurwapen, was Pozzolo naar eigen zeggen niet degene die schoot.

Onderminister Delmastro, net als Pozzolo en premier Giorgia Meloni lid is van de uiterst rechtse partij Fratelli d’Italia, was naar eigen zeggen buiten op een plein toen er werd geschoten. “Toen ik terugkwam, vertelden ze me wat er was gebeurd. Gelukkig gaat het goed met de gewonde jongen.”