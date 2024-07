Oud-CU-minister Carola Schouten voorgedragen als nieuwe burgemeester van Rotterdam

Schouten (46) was tot het aantreden van het kabinet-Schoof deze week namens de ChristenUnie vice-premier en minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in het kabinet-Rutte IV. In het derde kabinet-Rutte was ze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze volgt in Rotterdam Ahmed Aboutaleb op die sinds 2009 burgemeester van de havenstad was.