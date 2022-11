Oud-AIVD directeur wantrouwt FvD: 'Baudet is buitengewoon enthousiast over Poetin'

Oud-AIVD directeur Rob Bertholee zou geen vertrouwelijke informatie delen in geheime commissiebesprekingen over Oekraïne in het bijzijn van de FvD. ‘Ik heb de leider van Forum voor Democratie horen vertellen dat hij buitengewoon enthousiast is over Poetin’, aldus Bertholee bij Sven op 1.