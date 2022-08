Otters en orang-oetans sluiten vriendschap in Belgische dierentuin

1 apr. 2020 - 12:41

Het paard Hans was beter in non-verbale communicatie dan in tellen maar de intelligentie van dieren wordt oa. onderschat omdat we ze vragen stellen die in hun natuurlijke omgeving minder relevant zijn of omdat de vragen niet op een geschikte manier worden gesteld. Apen kunnen tellen. Wolven kunnen ook tellen, honden niet (langer), die weten alleen het verschil tussen iets en niets. Hyenas kunnen nog veel complexere numerieke informatie verwerken. Zij bleken niet alleen geluiden te kunnen tellen maar ook het aantal individuen die die geluiden het produceerden. In het algemeen hebben vogels meer numerieke vaardigheden dan zoogdieren.