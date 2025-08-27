Osnabrück: Leon de Winter uitgesloten van Joods festival na omstreden column Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1304 keer bekeken • bewaren

Het eerste Joodse Cultuurfestival in Osnabrück heeft besloten de uitnodiging aan de Nederlands-Joodse schrijver Leon de Winter in te trekken. Aanleiding zijn recente columns van de romancier in de Duitse krant Die Welt, waarin hij zich achter uitspraken van de rechts-populistische partij AfD schaarde over het mislukken van de migratiepolitiek.

Het festival, georganiseerd door de Joodse Gemeente Osnabrück, wil juist het tegenovergestelde bereiken: vooroordelen afbouwen, de dialoog versterken en de diversiteit van de Joodse cultuur laten zien. Voorzitter Michael Grünberg zegt dat de uitspraken van de Winter “in duidelijk contrast staan tot de waarden van de gemeente en wat we met ons festival willen bereiken”.

Afstand nemen van AfD-standpunt

In zijn column van mei schreef De Winter dat de Duitse migratiepolitiek was mislukt en dat er “te veel migranten uit achterlijke culturen komen waarin vrouwen worden onderdrukt en Joden gehaat”. Daarbij noemde hij de veelbesproken AfD-tweet over een “100.000-voudige import” van migranten “vrij onschuldig”.

In een latere bijdrage ging De Winter nog verder: Europa zou volgens hem geen asiel meer moeten verlenen aan mannen tot 55 jaar. Die zouden in plaats daarvan moeten terugkeren om in hun eigen land voor vrijheid te vechten.

Festival gaat door

Artistiek directeur Avi Toubiana noemt het “verdrietig” dat het zover heeft moeten komen, maar benadrukt dat het festival ook zonder De Winter voldoende hoogtepunten heeft. Hij prijst De Winter nog altijd als “een groot schrijver”, maar zegt de beslissing van de Joodse Gemeente te begrijpen.

De Winter zelf reageerde fel en schreef in een nieuwe column dat hij nu in Osnabrück “taboe” is verklaard.

Het festival start begin september en bevat meer dan twintig activiteiten, variërend van muziekoptredens en literaire ontmoetingen tot stadswandelingen en films.

Dit artikel verscheen eerder op duitslandvandaag.com