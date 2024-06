Organisator nationale slavernijherdenking: Martin Bosma alleen welkom na 'reflectie'

De nationale herdenking vindt op 1 juli plaats bij het slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam. Daar zijn diverse hoogwaardigheidsbekleders bij, waaronder ook de Kamervoorzitter. Dat is in dit geval Martin Bosma, de racist die de nazistische omvolkingstheorie verspreidt en wiens partij de PVV in het partijprogramma heeft staan dat de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden moeten worden ingetrokken.

Maandag werd in een open brief in het Parool de gemeente Amsterdam en het NiNsee opgeroepen de uitnodiging aan Bosma in te trekken. De ondertekenaars schrijven daarin dat Bosma’s persoon en functie niet los van elkaar kunnen worden gezien: ‘Martin Bosma draagt al twintig jaar een expliciete racistische ideologie uit met witte suprematie als uitgangspunt. Hij laat zich denigrerend en racistisch uit over Afro-Caribische Nederlanders. Hij ontkent de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse maatschappij, in de vorm van discriminatie en uitsluiting.’ De brief is ondertekend door veel bepalende zwarte organisaties als The Black Archives, Vereniging Ons Suriname, Theater voor Keti Koti, Anton de Kom Stichting en Patta.