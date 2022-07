Organisaties roepen premier Rutte op de leiding te nemen in het oplossen van de crisis rond opvang asielzoekers Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 269 keer bekeken • bewaren

Vijf organisaties roepen in een brief gezamenlijk premier Rutte op om een einde te maken aan de crisis in de opvang van asielzoekers door zelf de regie te nemen en de impasse te doorbreken. De organisaties maken duidelijk dat het in de open lucht laten overnachten van kwetsbare mensen en kinderen, zonder goede toegang tot onderdak, wc's en douches, hulp en informatie onacceptabel is. "U kunt als leider van het kabinet het verschil maken."

De brief is ondertekend door UNICEF Nederland, UNHCR Nederland, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Rode Kruis en VluchtelingenWerk. “Nederland laat toe dat kwetsbare mensen en kinderen in mensonterende omstandigheden moeten verblijven. Ons land laat toe dat gevluchte kinderen nog meer beschadigd raken," schrijven de vijf organisaties in hun brief.

Niet alleen Ter Apel, maar ook het noodgedwongen langdurig verblijf in de crisisopvang en crisisnoodopvang is schadelijk voor kwetsbare mensen en kinderen. De organisaties verzetten zich ook tegen het beeld dat het gewoonweg onmogelijk zou zijn om de crisis op te lossen. “Dat is het zeker niet”, stelt Suzanne Laszlo, Algemeen Directeur van UNICEF Nederland. “De snelheid waarmee Nederland opvang wist te realiseren voor tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne toont hoe groot en hartverwarmend onze daadkracht kan zijn. Het probleem is oplosbaar, maar niemand in de asielketen neemt de verantwoordelijkheid. Alle partijen wijzen naar elkaar.”