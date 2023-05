Organisatie hardloopwedstrijd voor vrouwen betreurt ophef over hoofdprijs (een keukenmachine)

De organisatie van een hardloopwedstrijd voor vrouwen in Madrid heeft maandag een halfbakken excuus aangeboden voor de hoofdprijs. De winnares, de Servische Ivana Zagorac, kreeg een keukenmachine aangeboden, schrijft persbureau AP .

“We betreuren het als vrouwen hier aanstoot aan hebben genomen”, aldus de organisatie van de Carrera de la Mujer. “We bieden onze verontschuldigingen aan, maar we beschouwen dit product niet als seksistisch. Het is ideaal voor elke sporter die haar voedingsgewoonten wil aanpassen.”

Aanvankelijk was er weinig aandacht voor de prijs, maar daar kwam verandering toen de staatssecretaris voor Gelijke Behandeling Ángela Rodríguez Pam haar verbazing uitsprak over het prijzenpakket. Behalve een keukenmachine maakten de deelnemers ook kans op dieetproducten. “Als je wint, ben je een huisvrouw en als dat niet lukt, raak je in ieder geval wat kilo’s kwijt”, twitterde ze cynisch.