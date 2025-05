Orbán en andere leiders hadden hoge verwachtingen van Trump maar kwamen van een koude kermis thuis Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Péter Krekó uitvoerend directeur van Political Capital

Door: Peter Kreko en Ferenc Nemeth

Friends Without Benefits: Trumps afstandelijke houding naar bondgenoten in Centraal- en Oost-Europa

Het schrikbeeld van Trump 2.0 doemde de afgelopen drie maanden op in Europa. Veel leiders, aangeslagen door de eerste incarnatie, waren pessimistisch over de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis en wat dat zou betekenen voor multilaterale instellingen, zoals de NAVO en het lot van Oekraïne. Een select aantal, vooral in Centraal- en Oost-Europa en op de Balkan, was echter optimistischer. Zij - de Hongaarse Viktor Orbán, de Servische Aleksandar Vučić en de Servische leider van Bosnië en Herzegovina, Milorad Dodik - leken bevoordeeld door hun relatie en ideologische affiniteit met de nieuwe president. Ze voorspelden een 'gouden tijd' voor de bilaterale betrekkingen en spraken openlijk over hoe een door Trump geleid Witte Huis hun land weer 'groot' zou maken.

Er werd weinig gezegd over mogelijke obstakels. Orbán, Vučić, Dodik en anderen gingen ervan uit, ondanks de herhaalde campagnebeloften van Trump over tarieven en handel, dat hun landen zouden worden vrijgesteld of een voorkeursbehandeling zouden krijgen op basis van hun steun. En toch zijn ook zij slachtoffers van een nieuwe, zakelijke en imperiale aanpak van Washington, waarin grote landen met invloed worden gezien als landen die serieus moeten worden genomen, terwijl andere landen worden gezien als landen die 'geen kaarten' hebben om te spelen.

Op 2 april, ook wel bekend als 'Liberation Day', was er geen genade voor de bondgenoten van Trump. Servië werd getroffen door een kolossaal tarief van 37% op zijn export, het hoogste in de regio; Bosnië en Herzegovina kreeg een klap met een heffing van 35%; en Hongarije, waarvan de leider algemeen wordt beschouwd als een goede vriend van de nieuwe president, wordt geconfronteerd met een mogelijke heffing van 20% op de export als gevolg van zijn lidmaatschap van de EU en zijn economische betrekkingen met China en Rusland.

Het is een pijnlijke periode geweest, zowel voor de leiders als voor de burgers, gezien de historische belangstelling van Washington voor Centraal- en Oost-Europa en de Balkan. Het heeft ook de dynamiek blootgelegd van een relatie waarvan Orbán, Vucic en Dodik hadden gehoopt dat die in hun voordeel zou werken.

Dit was duidelijk toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio snel en ondubbelzinnig de ondertekening van separatistische wetten door Milorad Dodik veroordeelde die de grondwettelijke orde van Bosnië en Herzegovina in twijfel trokken, en lokale en regionale actoren - waaronder Hongarije en Kroatië - waarschuwde voor pogingen om de vredesakkoorden van Dayton te ondermijnen.

Alexsandar Vučić, die hoopte op een pro-Belgrado verschuiving onder de nieuwe regering in de kwestie Kosovo, evenals het opheffen van sancties tegen de Servische oliemaatschappij NIS, is ook in de steek gelaten. Het feit dat Richard Grenell, de gezant van het Witte Huis voor speciale missies en een fervent voorstander van Vučić, hem niet publiekelijk heeft gesteund tegen de achtergrond van protesten in het hele land tegen de Servische president, is veelzeggend over de manier waarop de nieuwe regering in Washington een aantal van haar fanatieke pleitbezorgers behandelt.

In het geval van Hongarije, wiens premier en regering de terugkeer van Trump voorstonden, zijn de eerste 100 dagen van de ambtstermijn van de 47e Amerikaanse president bijzonder vernederend geweest. Orbán had een “fantastische, grote gouden eeuw” voorspeld in de Hongaars-Amerikaanse betrekkingen, met dank aan zijn relatie met de president, en sprak van een positief effect voor de “Hongaarse portemonnee”. Het is twijfelachtig of hij scherpe invoerrechten, de handhaving van Amerikaanse sancties tegen leden van zijn regering - waaronder zijn kabinetschef Antal Rogan, die toezicht houdt op de geheime diensten van het land - en openbare aanklachten van Republikeinen over het economische beleid van Hongarije ten opzichte van China en Rusland had voorzien.

Alle drie de leiders blijven hopen dat de transactionele houding van de regering-Trump tijdelijk is en dat de bilaterale betrekkingen uiteindelijk zullen verbeteren. Dit verklaart waarschijnlijk hun voortdurende navolging van het Amerikaanse beleid en hun respectieve afkeuring van maatschappelijke organisaties en ngo's die hebben geprofiteerd van USAID-subsidies, met een knipoog naar het Amerikaanse Department of Government Efficiency (DOGE). Onder het mom van het stroomlijnen van de overheidsuitgaven, het verdedigen van de soevereiniteit en het bestrijden van 'woke' krachten, hebben beide landen initiatieven opgezet die zowel de ideologische nabijheid van hun bondgenoot aan de andere kant van de Atlantische Oceaan symboliseren als critici van de Amerikaanse president op hun eigen grondgebied de mond snoeren.

Het probleem is echter dat er moeilijke en mogelijk beschamende hordes in het verschiet liggen. De Hongaarse defensie-uitgaven en de onder het gemiddelde liggende bijdrage van het land aan de NAVO blijven een probleem - en is iets waar de Amerikaanse president waarschijnlijk op zal wijzen in de aanloop naar de jaarlijkse ledentop in juni.

De groeiende aanwezigheid van China en Rusland in zowel Hongarije als Servië zal waarschijnlijk ook een knelpunt worden voor het Witte Huis. De afhankelijkheid van Russische energie zal kritiek blijven opleveren, terwijl Amerikaanse regeringsfunctionarissen beide landen al duidelijk hebben gemaakt dat China een “strategische uitdaging” vormt - een punt dat opnieuw werd benadrukt door de oudste zoon van de president, Donald Trump Jr, tijdens recente bezoeken aan Boedapest en Belgrado. Deze bescheiden oproepen om zich los te maken van de machten in het oosten en om prioriteit te geven aan de economische betrokkenheid van de VS, zullen vrijwel zeker veranderen in iets krachtigers als er geen gedragsverandering plaatsvindt.

De realiteit is dat agressief unilateralisme, dat tot nu toe de tweede termijn van Trump heeft bepaald, de grenzen van ideologische overeenstemming blootlegt. Hoewel velen in Midden- en Oost-Europa en op de Balkan sympathiek blijven staan tegenover de VS en hun relatie met Washington positief blijven beoordelen, zaait de huidige dynamiek twijfel. Als dit zo doorgaat, zullen burgers zich op de langere termijn waarschijnlijk afvragen of het wel zin heeft om het beleid van de Amerikaanse president te steunen en zullen ze misschien zelfs concluderen dat, tussen een ontluikende autocraat in Washington en sluipende autocratieën in het oosten, hun toekomstige welvaart en vrijheid liggen in een bron waar Orban, Vučić en Dodik zich hardnekkig tegen hebben verzet: de EU.