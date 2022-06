Oranje vrouwen krijgen zelfde beloning als mannen

21 jun. 2022 - 7:36

Ben groot voorstander voor gelijke beloning voor gelijke prestatie, maar daar vind ik dit een slecht voorbeeld van. De prestatie op het veld is niet vergelijkbaar, en ook commercieel is de boel niet te vergelijken. Bij hockey of tennis kan ik me dit voorstellen, maar vrouwenvoetbal... slecht signaal van de KNVB. De dames hoeven dus ook niet bang te zijn dat ze naar Vandaag Inside hoeven, de media belangstelling voor vrouwenvoetbal is ook een stuk minder.