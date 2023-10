14 okt. 2023 - 8:26

"Maar Oranje heeft wel goed gespeeld" Wat is er tegen die doelstelling? Als je goed speelt zijn er immers twee mogelijkheden. Je wint of je verliest. Je tegenstander heeft dat perspectief namelijk ook. En er kan er maar één winnen. Waarom zou je per se huilie huilie moeten doen als je verliest? Ja misschien wel als je slecht gespeeld hebt. Maar dat was hier niet het geval volgens de gecartooneerde Koeman. Gewoon door blijven gaan Ronald, met dat trainen op 'goed spel'.