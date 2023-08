Opvarenden luxe zeiljacht bestoken orka's met lichtkogels

In de Straat van Gibraltar hebben opvarenden van een luxe zeiljacht orka's bestookt met lichtkogels, afgeschoten met een speciaal pistool. Het schokkende tafereel is vastgelegd vanaf een schip met walvisspotters en aan de kaak gesteld door PACMA, de Spaanse partij voor de dieren.

De dierenmishandeling vond afgelopen donderdag plaats voor de kust van Tarifa, de zuidelijkste punt van het Iberisch schiereiland. Het schip met walviswaarnemers had het zeiljacht per radio gewaarschuwd voor de aanwezigheid van orka's. Tot ontzetting van de dierenbeschermers werd daarop het vuur geopend. Met hoornsignalen en geschreeuw protesteren ze tegen het gruwelijke gedrag van de opvarenden.

Orka's behoren tot de bedreigde diersoorten, zijn door de Spaanse wet beschermd en het is onder meer verboden de dieren lastig te vallen of op te jagen. Jachten die met orka's in contact komen moeten volgens de officiële richtlijnen hun zeilen laten zakken en op de motor zo snel mogelijk in een rechte lijn koers zetten naar ondiepere wateren totdat de orka's hun belangstelling verliezen. De autoriteiten hebben een onderzoek naar het incident aangekondigd.