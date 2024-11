Opvang asielzoekers pakt veel duurder uit door wanbeleid ultrarechts kabinet

De overheid zou een miljard euro per jaar kunnen besparen op de opvang van asielzoekers, als de spreidingswet in stand blijft en er wordt gekozen voor permanente opvang in plaats van noodopvang. Dat stelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Plekken in de noodopvang, bijvoorbeeld in hotels of in vakantiehuisjes, zijn veel duurder dan reguliere opvangplaatsen, schrijft de NOS. Zelfs de opvang in sporthallen is duurder, omdat die maar kort gebruikt kunnen worden en voor veel geld verbouwd moeten worden. Een plek in de noodopvang kost bijna 70.000 euro per jaar, terwijl normale opvang 30.000 euro kost.