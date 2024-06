Opt-out is echt de enige oplossing voor de asielcrisis Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 374 keer bekeken • bewaren

Linkse politici willen er niet aan maar een opt-out in Brussel is de enige oplossing voor de asielcrisis. Alleen zo kan Nederland de instroom – vooral van kanslozen – beperken. Dat legde CDA-leider Henri Bontenbal zonneklaar uit bij WNL op Zondag. Hij verdedigde een plan om aanmeerplatforms in het leven te roepen waar Europese ambtenaren de asielaanvragen van vluchtelingen afhandelen. Een slim idee met 'out of the box'-kenmerken maar met de huidige verhoudingen binnen de Europese Unie wordt het een gebed zonder end. Ook als het nieuwe kabinet deze kwestie met de zegen van Bontenbal dwingend op de Europese agenda zet. Zonder een Nederlandse opt-out op het gebied van asielzaken is het 2040 voordat je een stap verder bent.

In zijn gesprek met Rick Nieman, dat door de andere tafelgast Pieter Omtzigt goed werd beluisterd, benadrukte Henri Bontenbal hoe belangrijk het is wisselgeld mee te nemen als je in Brussel iets voor elkaar wil krijgen. De gedachten gaan dan uit naar een Nederlandse opt-out terwijl tegelijkertijd die aanmeerplatforms gerealiseerd worden. Bontenbal wil overigens voor asielzoekers geen supergrote vlotten bouwen. Hij denkt meer in de richting van grote opvangkampen.

De nieuwe regering dient te pleiten voor een terugkeer van de controles op personen aan de Nederlandse grenzen, zoals die bestonden voordat de EU in het leven geroepen worden. Schengen is verleden tijd. Je toont je geldige papieren als je het land in of uit wilt. Hekwerken en vliegende brigades van marechaussees voorkomen zoveel mogelijk illegale grensoverschrijdingen. Het economisch verkeer en goederenstromen worden uiteraard geen belemmeringen in de weg gelegd want dit is geen Nexit. Nederland blijft lid van de EU, zij het met bijzondere kenmerken.

In ruil hiervoor verlenen we gastvrijheid aan zo'n aanmeerplatform. Europese ambtenaren voeren daar de asielprocedures op een efficiënte wijze uit. Wie een afwijzing krijgt, wordt meteen terug gestuurd naar het land van herkomst. Nederland heeft daar geen omkijken naar. Dat regelt de EU. Bovendien hoeft het niet voor niets. Ons land krijgt voor deze dienstverlening in ruil voor de opt-out ook een aanzienlijke vergoeding waaruit bijvoorbeeld de hekwerken en de grenscontroles betaald kunnen worden.

Het is waarschijnlijk het meest efficiënt voor het aanlegplatform een Waddeneiland te ontruimen. Dat bemoeilijkt ontsnappingen ten zeerste. Vlieland en Schiermonnikoog zijn hiervoor de beste kandidaten omdat ze de minste inwoners tellen. De inwoners krijgen ruime compensatie en mogen zo nodig hun huizen elders in het land herbouwen volgens het model Schokland, waarover dezer dagen zo'n aardig boek verscheen. De eilandbewoners kunnen troost vinden in de gedachte dat hún verhuizing er een wezenlijke bijdrage aan leverde dat Nederland Nederland kon blijven.

Nu is de instroom van asielzoekers in Europa zo groot dat de Unie het met dit Nederlands aanmeerplatform alleen niet aan kan. Henri Bontenbal stelde voor ze buiten Europa te vestigen in landen waar veel asielzoekers vandaan komen. Die zijn daar tot nog toe niet happig op omdat zij tal van beren op de weg zien. Als Nederland het goede voorbeeld geeft, laten ze hun bezwaren wellicht vallen.

Zo wordt Nederland weer gidsland, niet alleen binnen maar ook buiten de Europese Unie.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Daarnaast noem ik de PVV een extreemrechtse partij.