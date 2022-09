Opstand van de elite tegen het volk Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Ronald Plasterk was een gewaardeerd minister vanuit de PvdA in het kabinet Rutte 2. Toch hoorde hij naar mijn mening tot de elite van de macht. Plasterk heeft het nu over de opstand van de elite tegen het gewone volk. De elite zet allerlei middelen in om de door hen bedachte koers door te voeren. Als lokale PvdA-bestuurder en opbouwwerker worstel ik hiermee. Ik verzet mij tegen de elite van rijken, lobbyisten of bestuurders die hun eigen normen als basis nemen en willen opleggen aan de rest, vaak het armere en minder hoog opgeleide deel van de bevolking. Ook ik ben Rutte-moe en ik vind dat er te lang een zwalkend beleid is gevoerd, op basis van de maatschappelijke druk en het stemgedrag van het volk, waardoor telkens koerswijzigingen in gang zijn gezet. Hier hebben we volgens mij niet te maken met de opstand van de elite maar met de dictatuur van het opstandige volk tegen de elite.

Ronald, ik weet ook niet hoe het moet, en ik hoop dat Remkes een wijs besluit uit de hoge hoed tovert. Tegelijkertijd denk ik dat mijn agrarische dorpsgenoten niet uit zichzelf de gewenste keuzes in hun bedrijfsvoering zullen maken. Ook als het gaat om een gezonde levensstijl of minder verspilling zie ik veel burgers niet hun gedrag uit zichzelf veranderen. Ik zou ook graag willen weten hoe we de aanpak van de grote maatschappelijke problemen en het morrende volk wat meer op één lijn kunnen brengen. Zelf geloof ik in de kracht van de samenleving om waardevolle oplossingen te bedenken. Ik probeer al jarenlang zichtbaar te maken dat wederzijdse betrokkenheid in de eigen leefwereld de mooiste oplossingen kan scheppen. Denk aan opvang van asielzoekers, gebiedsgerichte inrichting, omgaan met schaarste of ziekte, e.d.