‘Netanyahu haalt bakzeil en blaast afbraak rechtsstaat af’

Update, 10:35 uur: Benjamin Netanyahu kiest eieren voor zijn geld. De uiterst rechtse premier zal de zeer omstreden afbraak van de Israëlische rechtsstaat stopzetten . Dat melden Israëlische media op basis van bronnen binnen Netanyahu’s eigen Likud-partij. Een televisietoespraak waarin de premier de koerswijziging bekend zou maken, is echter op het laatste moment uitgesteld vanwege problemen in de coalitie.

Eerder:

Tienduizenden Israëliërs zijn zondagavond de straat opgegaan om opnieuw te protesteren tegen de pogingen van premier Benjamin Netanyahu om de rechtsstaat om zeep te helpen. Directe aanleiding voor de nieuwe protesten was het ontslag dit weekend van de minister van Defensie Yoav Gallant. De bewindsman had de voorgestelde ‘hervormingen’ van de rechterlijke macht bekritiseerd. Netanyahu’s plannen zorgen inmiddels ook voor tweespalt in het leger, constateerde Gallant.