Opstand binnen ChristenUnie door partijsteun aan onderbuik-asielwetten van Faber (en Jetten) Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 635 keer bekeken • Bewaren

In aanloop naar het partijcongres van de ChristenUnie, deze zaterdag in Harderwijk, is een opstand ontstaan binnen de partij vanwege diens steun aan de door het kabinet-Jetten geadopteerde asielwetten van Faber (PVV, oud-minister van Vreemdelingenhaat). Ten minste één raadslid heeft de partij inmiddels verlaten, anderen beklagen zich erover dat de partij aangevoerd door fractievoorzitter Bikker en Kamerlid Ceder achter de extreemrechtse onderbuik aanhobbelen.

Al vrijwel vaststond dat een meerderheid van de Kamer zou instemmen met het Europese Asiel- en Migratiepact, dat onder meer een snellere en strengere screening aan de grens met zich meebrengt. Het Kabinet-Jetten besloot echter om daar ook nog wat van Fabers eerder afgeschoten meuk aan toe te voegen, zoals een inperking van gezinshereniging en het beperken van de verblijfsstatus.

De scheuring binnen de twee zijden van de partij kwam al eerder aan het licht. Zo stemde de Tweede Kamerfractie in april in met de Invoeringswet voor het Europese Asiel- en Migratiepact. Een maand later schoot de Eerste Kamerfractie van de CU dat weer af.

Buitengewoon CU-raadslid uit Amersfoort, Habtom Yohannes, verwoordt tegenover Trouw die onvrede:

‘Voor mij markeert deze steun meer dan een politiek compromis’, schreef de voormalige vluchteling. Het staat voor hem ‘symbool voor de normalisering van een politiek die maatschappelijke problemen structureel koppelt aan een vermeende asielcrisis’.

Yohannes heeft met onmiddellijke ingang de partij verlaten.

Oud-partijleider Leen van Dijke behoort ook tot de critici. Hij zegt zegt tegen Trouw:

“Wat de fractie doet, is meegaan in de discussie vanuit de onderbuik. We hebben helemaal geen asielcrisis, maar een opvangprobleem. En dat los je op door de asielketen te versterken. Politiek is normeren vanuit je uitgangspunten, niet op basis van de voorkeuren van kiezers je standpunt veranderen.”

Van Dijke heeft samen met dertien andere leden een motie ingediend om op het congres te toesten “of zijn partij zich niet te veel verwijdert van haar oorspronkelijke gedachtengoed, en nog steeds een christelijk-sociaal asielbeleid wil voeren”.

Tweede Kamerlid Don Ceder verdedigt de opstelling van zijn fractie (die in 2023 nog fel tegen was, wat uiteindelijk mede bijdroeg aan de val Rutte IV), door te wijzen op de extreemrechtse terreur rond opvanglocaties zoals in Loosdrecht. In een partijblog schrijft hij dat hij wil kijken naar ‘wat Nederland nog aankan en wat het draagvlak voor de maatregelen is’.

Onderdeel van het Europese Asiel- en Migratiepact is ook dat asielzoekers kunnen worden uitgewezen naar zogenoemde "terugkeerhubs", uitzetcentra waar de mensen in gevangenschap een deportatie moeten afwachten. Ook gezinnen met kleine kinderen kunnen hier belanden. Een motie van PRO-Kamerlid Lisa Westerveld om tegen te houden dat ook kleine kinderen in deze mensenrechtenschendende detentie belandde, haalde het niet. Een Kamermeerderheid, waaronder dus ook de ChristenUnie die zegt voor gezinswaarden te staan, stemde tegen.

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