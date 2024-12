'Opsporing via social media lokt wraakacties uit' Actueel • 29-01-2013 • leestijd 1 minuten • 95 keer bekeken • bewaren

Vervolging begint volgens hoogleraar nu al in de media ... 'Dat leidt tot een heksenjacht of lynchpartijen'

Minister Opstelten, staatssecretaris Teeven (Justitie) en de media werken wraakacties in de hand door opsporing via het publiek en sociale media op te lossen. Dat meent professor Henri Beunders, Geschiedenis van Maatschappij, Media en Cultuur aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

Het is volgens Beunders een kwestie van tijd voordat iemand het slachtoffer wordt van een wraakactie.

De hoogleraar deed onderzoek naar de rol van sociale media in de opsporing door politie. Eén van zijn conclusies is dat de vervolging nu al vaak in de media begint. “Dat leidt in de toekomst tot een heksenjacht of lynchpartijen”, aldus Beunders.