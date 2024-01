Oprukkend extreemrechts AfD wil Dexit, vertrek Duitsland uit de EU Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 202 keer bekeken • bewaren

De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) gaat er na het veroveren van de regeringsmacht aan werken dat Duitsland uit de Europese Unie vertrekt. Alice Weidel, leider van AfD, ziet het Verenigd Koninkrijk daarin als groot voorbeeld. Weidel verklaarde dat in een interview met de Britse Financial Times. Het zijn haar eerste publieke uitlatingen nadat dit weekend meer dan een miljoen Duitsers de straat op gingen om te protesteren tegen het extreemrechtse gevaar. De EU werd na de Tweede Wereldoorlog mede door Duitsland opgericht om een nieuwe oorlog in Europa te voorkomen.

Het ontmantelen van de Europese Unie, het succesvolste vredesproject dat ooit op het continent is opgezet, is een doel van extreemrechtse krachten in tal van EU-landen. In Nederland wil Geert Wilders dat de Nederland uit de EU stapt. Wilders onderhandelt momenteel met drie rechtse partijen over de vorming van een kabinet. Extreemrechts zegt soevereiniteit na te streven maar in werkelijkheid zijn het vooral zaken als door de EU beschermde mensenrechten waar de partijen vanaf willen. Het uiteenvallen van de EU past bovendien naadloos in de geopolitieke strategie van Poetin. Extreemrechtse leiders, waaronder Wilders, hebben regelmatig verklaard Poetin te bewonderen

Weidel, een voormalig zakenbankier, stelt dat haar partij eerst de EU zal proberen te veranderen. Zo wil ze de bevoegdheden van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie dat benoemd wordt door de lidstaten en het Europees parlement, afzwakken. Ze noemt de commissie 'ongekozen', een populaire aanvalsmethode onder extreemrechts. Ze wil een referendum uitroepen over het lidmaatschap. Op diezelfde manier werd voor elkaar gekregen dat de Britten uit de EU stapten. Dat wordt inmiddels in brede kring als een mislukking gezien. De beloofde verbeteringen bleken niet gerealiseerd te worden. Terugkeer naar de EU is theoretisch wel mogelijk maar in de praktijk niet, alleen al omdat het land nooit meer zo invloedrijk binnen de Europese samenwerking zal zijn als het eerder was.

AfD staat momenteel in de peilingen op tussen de 20 en 23 procent, meer dan enige van de coalitiepartijen. Andere partijen zoals de christendemocratische CDU hebben verklaard niet met AfD in zee te gaan maar de Nederlandse praktijk leert dat die toezegging geen garantie biedt voor de toekomst.