Oproepen tot terughalen Nederlandse en Duitse goudvoorraden uit VS, of is het al te laat? Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 367 keer bekeken Bewaren

Nu de Amerikaanse kiezers de politieke macht in handen hebben gegeven van een corrupte bende die zich niets aantrekt van (internationale) wet- en regelgeving, wordt het hoog tijd de goudvoorraden die in dat land zijn gestald in veiligheid te brengen. Bij EenVandaag doet Paul Buitink van goudinkoop bedrijf Holland Gold een oproep tot het nemen van die stap. "Als je kijkt wat Trump nu allemaal zegt, is het verstandig te overwegen om meer naar Nederland te halen", zegt Buitink. "Ik zou zeggen: haal een stuk terug."

Het gaat om 190 ton goud met op dit moment een waarde van ruim 25 miljard euro. De goudstaven van de Nederlandse staat zijn tijdens de Koude Oorlog verspreid over een aantal landen. Naast de voorraad in New York ligt er ook Nederlands goud in Canada en Engeland. De rest wordt bewaard in Zeist. De Nederlandsche Bank, beheerder van de goudvoorraad, zegt terughalen niet te overwegen: "We hebben geen reden om te twijfelen aan de bestaande afspraken met de VS, Canada en het VK."

In Duitsland, dat de op een na grootste goudvoorraad ter wereld bezit, klinkt de roep om het in de VS gestalde goud in veiligheid te brengen inmiddels al veel luider. Er ligt voor 164 miljard aan Duits goud in Amerikaanse kluizen.

Emanuel Mönch, een vooraanstaand econoom en voormalig hoofd onderzoek van de Duitse staatsbank, de Bundesbank, pleit ervoor het goud terug te halen, omdat het volgens hem te riskant is om het onder de huidige regering in de VS te bewaren. "Gezien de huidige geopolitieke situatie lijkt het riskant om zoveel goud in de VS op te slaan", vertelde hij aan de financiële krant Handelsblatt. "In het belang van een grotere strategische onafhankelijkheid van de VS zou de Bundesbank er daarom goed aan doen om de repatriëring van het goud te overwegen." (...) Michael Jäger, voorzitter van de European Taxpayers Association (TAE) en de Bund der Steuerzahler Deutschland, heeft eveneens gezegd dat Berlijn actie moet ondernemen. “Trump is onvoorspelbaar en hij doet er alles aan om inkomsten te genereren. Daarom is ons goud niet langer veilig in de kluizen van de Fed”, vertelde Jäger aan de Rheinische Post. “Wat gebeurt er als de provocatie met Groenland doorzet? … Het risico neemt toe dat de Duitse Bundesbank geen toegang meer heeft tot haar goud. Daarom moet ze haar reserves repatriëren.”

In de Bondsdag eisen de Groenen ook dat het goud in veiligheid wordt gebracht. Ook bij de conservatie christendemocraten klinken steeds meer stemmen die een dergelijke stap toejuichen. Nu de VS zich heeft ontpopt tot een onbetrouwbare partner moet met alle scenario's rekening worden gehouden, zo luidt de redenering.