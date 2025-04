Oproep: stop de genocide Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 365 keer bekeken • bewaren

Peter Laban Lid van het Landelijk Netwerk Palestina

Oproep aan de Tweede Kamer en de Nederlandse regering

Er wordt een massamoord begaan door Israël op de Palestijnse bevolking in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Israëlische soldaten hebben al meer dan een jaar de instructie op iedereen te schieten (volgens Break the Silence, de organisatie van Israëlische ex-soldaten). Rode Kruis en andere hulpverleners worden in koelen bloede geëxecuteerd en gedumpt in massagraven. Lokale journalisten worden bewust omgebracht, verbrand. Busladingen kinderen worden per week om zeep geholpen. Evenals duizenden vrouwen en mannen. Scholen, kerken, moskeeën en ziekenhuizen worden vernietigd. Gaza is een grote vernielde puinhoop. Gebouwen en hele wijken worden vernield en in brand geschoten, ook op de Westelijke Jordaanoever. Mensen in Palestina zijn hun leven niet veilig meer.

En dit laat onze westerse wereld, en onze Nederlandse regering, gebeuren, onze westerse wereld die zo prat gaat op mensenrechten en de internationale rechtsorde?

Het recente gesprek van vijf humanitaire organisaties met het kabinet mocht niets baten en spreekt boekdelen. Het kabinet gelooft, tegen alle werkelijkheid in, dat diplomatie enig effect heeft op de extreemrechtse regering van Israël. Zolang die regering wordt ondersteund door een grote meerderheid van volksvertegenwoordigers in het Congres van de USA - gefinancierd door de zionistische lobby, waardoor Israël zich niets hoeft aan te trekken van wat voor kritiek dan ook - is het standpunt van de Nederlandse regering niet alleen naïef maar ook zeer bedenkelijk, en is onze regering medeschuldig aan deze massamoord. Dit is schandelijk en schandalig.

Daarom vindt u hier een Stop de Genocide Oproep, die recent is verstuurd naar alle linkse partijen door het Landelijk Netwerk Palestina van leden van GroenLinks, PvdA, DWARS en Jonge Socialisten. Deze Oproep, gericht aan zes Tweede Kamerfracties, geldt echter voor iedereen in Nederland en kan nog steeds worden ondersteund door iedereen die nog iets van menselijk gevoel in zich meedraagt. Graag roepen wij u daarom op om steun te betuigen via deze link.

Er moet een eind aan komen aan deze massamoord. Als westerse landen mogen wij niet medeschuldig zijn aan deze genocide, deze misdaad tegen de menselijkheid. Het is schandelijk en schandalig als dit niet NU en meteen gebeurt.

Namens 750 mensen in en rond het GroenLinks Landelijk Netwerk Palestina, Rik Hoevers en Peter Laban