Oproep: schrap ‘vrijwillige’ ouderbijdrage die ongelijkheid vergroot

Ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties roepen de Tweede Kamer op om de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage in het basisonderwijs af te schaffen. Deze ouderbijdrage werkt de ongelijkheid in de hand. Scholen met rijke ouders vragen een hogere bijdrage, waardoor ze bijvoorbeeld extra mensen in dienst kunnen nemen.

“Hoewel de bijdrage niet wettelijk verplicht is, komen de extra activiteiten wel onder druk te staan op scholen waar ouders de bijdrage niet betalen, schrijven de organisaties in de brief. "We zien dat verschillen tussen scholen groter worden." De organisaties zien wel de meerwaarde van de extra activiteiten en willen ze wel overeind houden, maar dan met een bedrag per leerling vanuit de overheid.”