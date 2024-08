Oprah Winfrey hield op de enerverende Democratische Conventtie een toespraak over vrijheid. Ze riep in haar begeesterende speech de enthousiaste menigte op te stemmen voor 'vreugde'. "Laat ons kiezen voor gezond verstand in plaats van nonsens', zei ze en richtte zich ook op de weifelaars en zwevende kiezers. "We moeten nu en dan opstaan tegen de pestkoppen."