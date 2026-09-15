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Oppositie vernietigend over miljoenennota: ‘Stilstand en afbraak’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 408 keer bekeken • Bewaren

Jesse Klaver was te spreken over de oproep van de Koning in de troonrede om samen te werken. “De politiek moet samenwerken”, beaamde de PRO-leider. Het is alleen jammer dat de coalitiepartijen tot nu toe helemaal geen moeite hebben gedaan om voor de begrotingen van volgend jaar samen te werken met de grootste linkse oppositiepartij.

“De woorden van de koning kunnen niet verbloemen dat het kabinet stuurloos is”, aldus Klaver. De drie coalitiepartijen konden het zelf nauwelijks eens worden over de ernstig uitgeklede begrotingsplannen. De PRO-leider verwijt VVD, D66 en CDA dan ook dat ze “geen richting kiezen voor Nederland”.

Klaver riep de partijen opnieuw op om de bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig in te trekken. Dan wordt het mogelijk om met de vakbonden en de constructieve linkse oppositie te gaan onderhandelen.

SP-leider Jimmy Dijk verwijt het kabinet dat het “kiest voor stilstand en afbraak van de sociale zekerheid en zorg”. “Ik heb niets gehoord over de stijgende prijzen”, zei hij over de troonrede.

Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) schrijft op Bluesky dat het kabinet de rekening bij gewone mensen neerlegt. “Álle bezuinigingen op sociale zekerheid en zorg moeten wat Partij voor de Dieren betreft van tafel.” Daarnaast betreurt Teunissen het dat er “zelfs na [de] snikhete zomer géén extra klimaatbeleid” komt.

DENK-leider Stephan van Baarle hekelt de bezuinigingen eveneens. De coalitiepartijen wijzen erop dat die zijn uitgesteld. Van Baarle is daardoor niet overtuigd. “Dan zeg je: we pakken je niet volgend jaar maar een jaar later.”

De coalitiepartijen vinden dat ze de oppositiepartijen enorm tegemoet zijn gekomen. CDA-leider Henri Bontenbal meent dat de miljoenennota “een handreiking naar de oppositie” is. Jan Paternotte spreekt van een “uitgestoken hand”.