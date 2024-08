Oppositie smeekt Faber om 11-jarige Amsterdammer niet te deporteren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 505 keer bekeken • bewaren

Het overgrote deel van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer vraagt minister Marjolein Faber (PVV) af te zien van de deportatie van de 11-jarige Amsterdammer Mikael naar Armenië, een land waar hij nog nooit geweest is. De fractievoorzitters van GroenLinks-PvdA, SP, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie, Volt en DENK doen hun gezamenlijke oproep in de Volkskrant:

Hebben we dan niets geleerd van het toeslagenschandaal? Wetten zijn wetten en regels zijn regels, zeker, maar de menselijke maat mogen we nooit uit het oog verliezen. En wie de menselijke maat mede leidend laat zijn, zal snel tot het inzicht komen dat Mikael - die hier is opgegroeid, naar school gaat en vrienden heeft - thuis moet kunnen blijven.

De fractieleiders wijzen er op dat het kabinet niet gedwongen is Mikael uit de samenleving te verwijderen. "Er is geen wet die het kabinet tegenhoudt Mikael in Nederland te laten blijven. Als het kabinet dat niet doet, is dit een politieke keuze."

De moeder van Mikael probeerde in 2010 asiel aan te vragen in Nederland en belandde in een jarenlang durende procedure die uiteindelijk eindigde bij de Raad van State die besliste dat er geen juridische wegen meer beschikbaar waren en dat ze het land moet verlaten met haar 11-jarige zoon. Er is daarbij niet gekeken naar de humanitaire omstandigheden. Minister Faber kan eenvoudig beslissen dat voor Mikael een uitzondering wordt gemaakt, maar kan het jongetje ook gebruiken om het door haar nagestreefde profiel van harteloze politicus met het strengste beleid van na de Tweee Wereldoorlog neer te zetten.

Eerder deed burgemeester Femke Halsema al een indringende oproep haar jonge stadsgenoot, die niet verantwoordelijk kan worden gehouden, clementie te gunnen. Mikael zal als Faber niets doet na 27 augustus gedeporteerd worden.

"Je kunt streng zijn, maar dan moet je ook rechtvaardig zijn", schrijven de leiders van de oppositiepartijen. "Het uitzetten van Mikael en zijn moeder zal op geen enkele manier bijdragen aan een beter Nederland zoals het kabinet zegt na te streven. Het is niets meer of minder dan harteloze symboolpolitiek. Ook omdat in soortgelijke zaken wel een verblijfsvergunning is verleend."