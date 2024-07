Oppositie laat het afweten bij nieuw onderwijsschandaal Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 563 keer bekeken • bewaren

PVV, BBB en NSC zijn de linkse partijen voor

Een paar dagen terug had Nieuwsuur een goede scoop: Nederlandse onderwijskoepels geven veel geld uit aan adviesbureaus en het komt regelmatig voor dat hun bestuurders bij deze bedrijven betrokken zijn. Zo wast de ene hand de andere en verdwijnt belastinggeld in de zakken van handige ondernemers met een dubbelfunctie.

Je zou verwachten dat Jesse Klaver, Frans Timmermans, Jimmy Dijk en Rob Jetten op hun achterste benen stonden. Dat blijkt niet het geval. Zo positief mogelijk geformuleerd: ze zijn door de onderwijsspecialisten van de coalitie ingehaald. Patrick van der Hoeff van de PVV eist gepaste maatregelen. Ook Claudia van Zanten (BBB) en Aant Jelle Soepboer (NSC) uitten zich op niet mis te verstane wijze. Ze willen een verbod op het soort dubbelfuncties dat Nieuwsuur aan de kaak stelde. Ook constateerden ze dat schoolbesturen in hun jaarverslagen heel vaag mogen zijn over zulke verschijnselen. Daar moet een einde aan komen.

Staatssecretaris Mariëlle Paul (VVD) is het inhoudelijk wel met de kritische Kamerleden eens maar concrete maatregelen neemt zij vooralsnog niet. Ze gaat met de besturen in gesprek over normbesef.

We zullen zien hoe dat afloopt. Houden de Kamerleden van de coalitie vol of wordt dit een nachtkaars?

Het Nederlandse onderwijs levert steeds slechtere resultaten af. Je hoeft het niet nog eens op te lepelen: een op de drie vijftienjarigen in Nederland kan nauwelijks lezen of schrijven. Met het rekenen is het ook naatje. Dit resultaat wordt dan geboekt door een sector, die rond de €53,50 miljard euro per jaar ontvangt. In de schoolklassen zelf is van die weelde weinig te merken. De docenten merken het ook niet aan hun maandsalaris. Wel maken bijna alle scholen tegenwoordig deel uit van grote conglomeraten die aan alle kanten bestuurd en gemanaged worden door duur betaalde krachten. Nu blijkt ook nog eens dat zeker dertig bestuurders hun zakken extra vullen doordat ze betrokken zijn bij of zelfs eigenaar van een adviesbureau waarvan er inmiddels honderden bestaan.

In Latijns-Amerika zouden ze precies begrijpen wat er aan de hand is: corruptie, vriendjespolitiek en zelfverrijking. In Nederland gaat men hier omfloerster mee om. De inspectie van het onderwijs verklaarde zelfs dat in sommige gevallen van deze schijnbare belangenverstrengeling een positief effect uitging.

En de staatssecretaris gaat gesprekken voeren over het normbesef. Dat zal niet veel resultaat opleveren gezien het feit dat de betrokken dertig schoolbestuurders helemaal geen kwaad zien in hun praktijken.

Nieuwsuur deed in zijn berichtgeving trouwens niet aan namen en rugnummers. Het meest concrete was nog wel het verhaal over een bestuurder van een hogeschool in het midden des lands die een "Turks" bedrijf inhuurde. Dat laatste detail mag in het huidige tijdsgewricht natuurlijk niet ontbreken maar om wie het in deze corruptie-affaire precies gaat, welke instellingen erbij betrokken zijn en welke bedrijven, blijft met de mantel (der liefde?) bedekt.

Dat zou in Latijns-Amerika ook anders gaan, tenminste in landen met een behoorlijke mediavrijheid. Daar worden man en paard wel genoemd.

Hoe dan ook, de oppositie laat het er tot nog toe bij zitten. Nu volgt de test voor de vrijheid van handelen der coalitiepartijen. Zullen de kritische kamerleden van PVV, BBB en NSC door mogen zetten of worden ze achter de schermen tot de orde geroepen net als onder de kabinetten-Rutte het geval was?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: na de verkiezingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk