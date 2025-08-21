Oppositie eist van minister Veldkamp (NSC): Nu sancties Israël, anders aftreden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 421 keer bekeken • bewaren

Oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, D66, Volt en de SP zullen donderdag een motie van wantrouwen indienen tegen demissionair minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) als die niet direct nieuwe sancties tegen genocidale terreurstaat Israël afkondigt. Terwijl dat land de gehele Gazastrook etnisch zuivert en ondertussen groen licht geeft voor nieuwe illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, houdt het demissionaire kabinet het bij zalvende woorden en blijft echte actie uit.

Op sociale media spreken de partijen zich uit tegen de lamlendige opstelling van het demissionaire kabinet en Veldkamp in het bijzonder. Zo zegt Kati Piri (GL-PvdA):

"Met de aanval op Gaza-Stad en de bouw van 3400 kolonistenwoningen op de West Bank kiest de Israëlische regering voor escalatie, met catastrofale gevolgen. Het Nederlandse kabinet weigert nog steeds om een rode lijn te trekken.

Het minste wat MinBZ per direct moet doen is het afkondigen van een wapenembargo en een verbod instellen op handel met illegale nederzettingen. Deze opties lagen weken geleden al op tafel bij het kabinet.

Om de genocide te stoppen en levens te redden moet de druk maximaal worden opgevoerd. Als minister Veldkamp vanmiddag in het Kamerdebat nóg niet bereid is om stevige nationale sancties tegen Israël in te stellen, zeggen wij het vertrouwen in de minister op."

Rob Jetten (D66) laat weten:

"De beelden uit Gaza snijden dwars door je ziel. Kinderen, zieken en hele families worden de dood ingejaagd. De invasie van Gaza-stad is een nieuw dieptepunt. Voor D66 is de maat vol: als minister Veldkamp vandaag geen extra sancties aankondigt, zegt D66 het vertrouwen in hem op. Nederland moet stoppen met wegkijken om levens te redden."

Esther Ouwehand (PvdD) zegt:

"Gruwelijk. Geen plek is veilig in Gaza. Dit is de volgende meedogenloze stap in de genocide tegen het Palestijnse volk. Veldkamp moet nú met snoeiharde sancties komen. Of aftreden."

Ook Volt sluit zich aan bij de voorgenomen motie van Wantrouwen. Laurens Dassen schrijft:

"Genoeg is genoeg. De minister maakt geen enkele beweging om nieuwe sancties in te stellen. Al maanden doet dit kabinet vrijwel niks tegen de genocide van Netanyahu. Als de minister vandaag geen nieuwe sancties aankondigt, dan is het voor Volt klaar en steunen wij een motie van wantrouwen."

Ook SP-leider Jimmy Dijk schaart zich achter de oproep:

"De tijd is op! Ons vertrouwen in deze minister ook. Te lang wordt er weggekeken van de gruweldaden van Netanyahu. Er vindt een genocide plaats en het kabinet doet niet al het mogelijke om dit te stoppen."

Donderdagmiddag staat er in de Tweede Kamer een tweeminutendebat gepland over de situatie in Gaza. De kans dat een motie van wantrouwen het haalt is miniem, de rechtse meerderheid in de Kamer staat nog steeds volmondig achter het genocidale beleid van Israël en weigert op te treden.