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Linkse oppositie aan kop in Zweden, ultrarechts verliest volgens exit poll Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 244 keer bekeken • Bewaren

De oppositiepartijen gaan in een exit poll aan kop in de Zweedse verkiezingen. De ultrarechtse Zweden-Democraten, gedoogpartner van de huidige rechtse coalitie, doen het slechter dan voorspeld.

De Duitse nieuwssite DW schrijft:

Volgens een peiling van onderzoeksbureau Novus na de verkiezingen kan het centrumlinkse blok onder leiding van de sociaaldemocraten van voormalig premier Magdalena Andersson rekenen op 51,3% van de steun, tegenover 47% voor het regerende rechtse blok onder leiding van zittend premier Ulf Kristersson. (...)

Voorafgaand aan de verkiezingen voorspelden opiniepeilingen een gemakkelijke overwinning voor de linkse alliantie op het rechtse blok onder leiding van zittend premier Kristersson. De voorsprong van de oppositiealliantie van vier partijen – onder leiding van voormalig premier Magdalena Andersson, de leider van de centrumlinkse sociaaldemocraten – slonk echter naarmate de verkiezingsdag dichterbij kwam.

Het regerende rechtse blok had vooraf beloofd dat na een overwinning ook de ultrarechtse Zweden-Democraten zitting in de regering konden nemen.

Zweden voert onder leiding van het rechtse blok een draconisch migratiebeleid. Zo werden vanwege bureaucratische regels veel Britten, die soms al tientallen jaren in Zweden wonen, gedeporteerd. Onder hen ook een dementerende man die verzorging nodig heeft.

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