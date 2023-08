Opportunist des Vaderlands Henk Krol bekeert zich tot BVNL in jacht op Kamerzetel, fractie valt prompt uiteen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 447 keer bekeken • bewaren

Henk Krol, de Opportunist des Vaderlands, wil via de partij van de extreemrechtse Wybren van Haga (ex-FVD) een zetel in de Tweede Kamer zien te bemachtigen. De oud-VVD'er, oud-50Plusser en nog meer oud- komt op de tweede plaats te staan van BVNL. Dat klinkt hoog maar vooralsnog staat de partij in de peilingen op 0 zetels.

Krol was eerder lijsttrekker 50Plus en kwam in 2012 in de Kamer. In 2013 verliet hij de Kamer na een veroordeling wegens computervredebreuk en beschuldigingen van fraude met pensioenpremies, van dat laatste werd hij later vrijgesproken. In 2020 brak hij met partij wegens intern geruzie en richtte de Partij van de Toekomst op die een paar maanden later alweer werd opgeheven wegens conflicten. Bij de verkiezingen van 2021 slaagde hij er niet in een Kamerzetel te winnen.

Bij BVNL, de partij waar Krol nu tot toetreedt, is het meteen tot een nieuwe splitsing gekomen. Kamerlid Olaf Ephraim verlaat de fractie en gaat zelfstandig verder waardoor het parlement nu 21 fracties telt.

De NOS meldt:

Binnen de driemansfractie is ruzie ontstaan over de lijst. Ephraim schrijft in appjes, die zijn gepubliceerd door journalist Chris Aalberts, dat Van Haga en fractiegenoot Hans Smolders hem niet op de lijst willen hebben en dat hij daarom uit de fractie stapt. Het gaat om appjes in een interne appgroep van BVNL.

Het conflict is daarmee niet voorbij want Ephraim wil lid blijven van BVNL en zijn strijd van binnenuit voortzetten: