Opnieuw UFO neergehaald boven Noord-Amerika

De Amerikaanse luchtverdediging hield het object al enige dagen in de gaten maar besloot te wachten met uitschakeling totdat de actie kon worden uitgevoerd zonder de bevolking in gevaar te brengen. Een F16 haalde het onbekende object neer.

In het weekend werd ook al boven Canada een object neergehaald en op vrijdag werd een vliegend voorwerp onschadelijk gemaakt boven Alaska. Begin deze maand haalde de Amerikaanse luchtmacht een Chinese ballon uit de lucht die voorzien was van apparatuur. Dat was tot nu toe het grootste object met een gondola die zo groot was als drie stadsbussen. Mogelijk ging het om een spionagemiddel, al wordt dat door Beijing ontkend.

De oorzaak voor de plotselinge toename aan onbekende voorwerpen is onbekend. Een verklaring is dat het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem NORAD na de spraakmakende overtocht van de Chinese ballon over Amerikaans grondgebied de apparatuur scherper heeft afgesteld waardoor ook relatief kleine objecten op de radar verschijnen. Volgens de VS is er sprake van een 'vloot' van voorwerpen die zich uitstrekt over vijf continenten.