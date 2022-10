Opnieuw tienermeisje gedood bij Iraanse protesten Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 74 keer bekeken • bewaren

Opnieuw is een tienermeisje gedood bij de protesten in Iran. Dat meldt Amnesty International. De zestienjarige Sarina Esmailzadeh zou eind september doodgeslagen zijn door de Iraanse veiligheidsdiensten.

Het nieuws over de dood van Esmailzadeh kwam vrijdag naar buiten en maakte veel los op sociale media. De veiligheidsdiensten zouden het zestienjarig meisje met wapenstokken op haar hoofd hebben geslagen tijdens een protest in de provincie Alborz, het noorden van Iran. Amnesty International meldt dat de familie van het meisje geïntimideerd is, zodat zij de dood niet naar buiten zouden brengen. Volgens de Iraanse regime is de tiener van een gebouw gesprongen.

Esmailzadeh is volgens de mensenrechtenorganisatie de derde jonge vrouw die gedood is door de Iraanse regime. Eerder werd Mahsa Amini, een 22-jarige jonge vrouw, zodanig mishandeld dat ze in coma raakte en overleed. De dood van Amini leidde tot de grote protesten in Iran.