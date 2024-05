Opnieuw staatssteun aan KLM? Dat zal toch niet? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 147 keer bekeken • bewaren

Alle seinen staan wéér op rood. Het ligt voor de hand dat KLM opnieuw om vele miljoenen komt bedelen bij de belastingbetaler.

Zag u ook de eerste kwartaalcijfers van het Franse Air France-KLM? U weet wel, onze vrijwel heiligverklaarde supervervuiler en lawaaimaker. In drie maanden tijd verloren ze bijna een half miljard euro. Nogmaals: verloren bijna een half miljard euro! En dat kwam grotendeels door eigen falen. Personeelsgebrek bij vitale onderdelen van het bedrijf was een uiterst belangrijke reden.

Het was de gewoonte om het Franse bedrijf KLM te redden met belastinggeld. De honderden miljoenen vlogen je om de oren. De ene keer weer gewoon een soort van gift, de andere keer uitstel van belastingbetaling, maar ook het aankopen van aandelen was zo’n verkapte subsidieverlening. Het boek De Blauwe Fabel van Ties Joosten zet al die zaken op een rijtje.

Vers in het geheugen ligt de haastige aankoop van aandelen door, toenmalig minister, Hoekstra. De koers is inmiddels gedaald met zo’n 95%. Je koopt nu een aandeel KLM voor de Action-prijs van ongeveer 95 cent (pre-reverse aandelensplitsing najaar 2023). De belastingbetaler verloor hierdoor vele honderden miljoenen. We verloren collectief ook weer honderden miljoenen tijdens de coronaperiode.

Nu dient zich opnieuw een enorm financieel probleem aan. De schuldenlast is heel veel groter dan de beurswaarde, en de kostenbesparingen die de Staatsagent uitonderhandelde zijn ook niet volledig doorgevoerd. Het is een bedrijf dat al vele jaren geen dividend uitkeert. Alle seinen staan wéér op rood. Het ligt voor de hand dat KLM opnieuw om vele miljoenen komt bedelen bij de belastingbetaler.

Normaal is het zo dat de reiziger betaalt voor de kosten van de reis en niet de belastingbetaler. Rekenen we terug over hoeveel meer het ticket zou moeten kosten om kostendekkend te vliegen, dan hebben we het amper over twee tientjes per ticket. Toch lijkt het erop dat KLM weigert de prijzen vooralsnog te verhogen, terwijl de oorzaken van de zwaar opgelopen kosten (voorspelbaar) nog lang niet zijn opgelost en mogelijk ook nooit op te lossen zijn. Zo is het onmogelijk gebleken om de mega-torenhoge salarissen van piloten naar beneden bij te stellen en meer marktconform te maken.

In dit stukje laat ik nog even buiten beschouwing dat ik vind dat KLM gewoon ook tickettaks moet heffen op overstappers en er belasting zou moeten worden betaald over kerosine en vrijgestelde activiteiten.

Maar ik ben opnieuw bezorgd! Het zal toch niet zo zijn dat we weer, voor de zoveelste keer, belastinggeld gaan verspelen aan een bedrijf dat nooit lange termijn winstgevend is geweest. Een bedrijf dat doet aan greenwashing en afspraken niet nakomt. Een bedrijf dat zich intimiderend en uiterst beledigend gedroeg richting de Staatsagent. De Staatsagent die probeerde zorgvuldigheid in te brengen in het verdienmodel van de blauwe fabel. Dit deed hij in opdracht van ons parlement.