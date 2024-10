Opnieuw een vernietigend oordeel over de noodrechtplannen van Faber

“De negen plannen die in strijd zijn met de rechtsstaat staan vooral in de asielparagraaf. Het afwijzen van een asielaanvraag als een vreemdeling niet op gehoor is verschenen, is in strijd met de richtlijn Europese Asielprocedure. Er is ‘geen ruimte’ voor het verder versoberen van de asielopvang, zoals het programma aankondigt. En het afschaffen van rechtsbijstand in beroepsprocedures voor kansarme asielzoekers en vervolgaanvragers is in strijd met het Europees asielrecht.”