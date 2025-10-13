Opnieuw christelijke agressie en homohaat tegen vreedzame regenboogvlaggen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 523 keer bekeken • bewaren

Extremistische christenen hebben rond Coming-Outdag, die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, regenboogsymbolen vernield. In het Gelderse Rheden werd een regenboogzebrapad, dat dit weekend in gebruik werd genomen, beklad met een hakenkruis, een SS-teken en de cijfers 18 en 22. Dat laatste is een verwijzing naar Leviticus 18:22, een in ultrachristelijke kringen populaire bijbeltekst die onder meer homoseksualiteit afwijst. De gemeente Rheden gaat aangifte doen, meldt Omroep Gelderland.

Ahmed Marcouch, burgemeester van de buurgemeente Arnhem, schiet zijn regiogenoten te hulp. "Hakenkruizen op een regenboogpad, op gevels en zelfs op bomen, dat is geen vandalisme. Dat is een aanval op wie we zijn," schrijft hij op Instagram. "Bescherm elkaar in wijken, scholen en gezinnen.Zet liefde tegenover haat, zodat onze beschaving niet wordt besmeurd door barbaarse symbolen, maar wordt gevoed door goede moed, menselijkheid en fatsoen."

In de ultrachristelijke gemeente Urk werd zaterdag een regenboogvlag die aan de gevel van het politiebureau hing vernield door een christelijke homohater. "Op twee filmpjes is te zien dat een man het touw kapot slijpt waaraan de vlag is gehesen, dat de vlag later op de grond wordt gegooid en door dezelfde man 'duivelse klerezooi' wordt genoemd. Hij is een dag later aangehouden voor vernieling," meldt Omroep Flevoland.

De politieke partijen maken zich echter meer druk om de aanwezigheid van de regenboogvlag dan de vernieling ervan.

Volgens de fractie van de plaatselijke partij Hart voor Urk (HVU) heeft het hijsen van de regenboogvlag veel vragen en zorgen opgeroepen bij inwoners. Daarom heeft de partij er ook schriftelijke vragen over gesteld. "Dat die mensen die vlag willen ophangen, dat moeten ze zelf weten, maar dat doen ze maar buiten Urk", zegt fractievoorzitter Jan Koffeman, met 'die mensen' refererend aan de lhbti-gemeenschap. De fractievoorzitter verwijst naar de Bijbel waarin de regenboog het verbond tussen God en de mens symboliseert. Hij vindt dat deze symboliek geen andere betekenis mag hebben en neemt daar aanstoot aan.

De partij vraagt het gemeentebestuur de vlag voortaan te weren.

Vijf jaar geleden werd er ook al een regenboogvlag aan het politiebureau vernield. Daarna is afgezien van het ophangen van de vlag. Het is landelijk beleid van de politie om aandacht te vragen voor Coming Out Day "en solidariteit te tonen met mensen die openlijk voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomen. Een dag waarop we vieren dat je open kan zijn over wie je bent. Op politiebureaus door heel Nederland hijsen we daarom de Progress Pride-vlag. ‘s Avonds verlichten we bovendien in iedere provincie één politiebureau in de regenboogkleuren," aldus een verklaring op de website van de politie.