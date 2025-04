Opnieuw blundert Amerikaanse minister van defensie, deelt topgeheimen met familieleden

Donald Trump heeft een heel reeks totale amateurs aangetrokken om het land te besturen. Dat leidt tot een hausse aan blunders, onder meer bij defensie. Pete Hegseth, een voormalig presentator bij het Trump-vriendelijke Fox News, is tot baas van het sterkste leger ter wereld benoemd. De New York Times onthult dat hij informatie over een luchtaanval op de Houthi's in Jemen, inclusief de routes die de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen volgden, heeft gedeeld in een groepschat met zijn echtgenote, broers en advocaat. Hij gebruikte daarvoor de app Signal. De informatie werd al eerder gedeeld in een anderre groepschat waar per ongeluk door de veiligheidschef van Trump ook een journalist aan toe was gevoegd.