Opnieuw aanslag op joodse instelling, nu in Amsterdam

In Amsterdam is met een explosief een aanslag gepleegd. Bij een buitenmuur van de joodse school Cheider in Buitenveldert vond in de nacht van vrijdag op zaterdag een ontploffing plaats. Er vielen geen slachtoffers en de schade is beperkt. Het is de negende aanslag op een joodse instelling in Westerse landen in twee weken tijd. Vrijdag nog vond in Rotterdam een aanslag plaats op een synagoge. In Luik werd een poging tot brandstichting gedaan. In Canada werden synagogues onder vuur genomen en zo was er nog een reeks van gewelddadige acties.

De aanslagen in Rotterdam en Luik werden opgeëist door een islamistische groepering en beelden die via sociale media zijn verspreid wekken de indruk dat Iran achter het geweld zit.

Burgemeester Halsema: "Dit is een laffe daad van agressie richting de Joodse gemeenschap. Ik snap de angst en woede van Joodse Amsterdammers. Zij krijgen steeds vaker te maken met antisemitisme en dat is onacceptabel. Een school moet een plek zijn waar kinderen veilig les kunnen krijgen. Amsterdam moet een plek zijn waar Joden veilig kunnen leven."

Naar aanleiding van de aanslag in Rotterdam heeft de politie vier jonge mannen gearresteerd:

De verdachten zijn twee mannen van 19 jaar, een van 18 en een van 17 jaar oud. Zij komen voor zover nu bekend allemaal uit Tilburg. Arrestatieteams hebben vrijdagmiddag woningen van de verdachten doorzocht in een appartementencomplex aan de Magazijnstraat en de Lage Witsiebaan in Tilburg. Bij de invallen waren ook recherche en agenten uit Rotterdam aanwezig.