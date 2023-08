Opname toont: VS bewakers bespotten wanhopige kinderen Nieuws • 19-06-2018 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een opname van huilende kinderen die in het Spaans om hun ouders roepen, is gepubliceerd op de website ProPublica . Het zou gaan om een fragment van een week geleden en komt uit een van de Amerikaanse detentiecentra waar kinderen gescheiden van hun ouders in kooien worden vastgehouden.

Te horen is hoe de kinderen in het Spaans om hun ouders roepen en om weg te mogen uit de plaats waar ze verblijven. Ook is duidelijk te horen hoe een meisje vraagt of ze haar tante mag bellen. Ze zegt dat ze het telefoonnummer uit haar hoofd kent en dat haar moeder haar daarna zo snel mogelijk bij haar tante komt ophalen. Volgens ProPublica, een platform voor onderzoeksjournalistiek, is de opname afkomstig van mensenrechtenadvocaat Jennifer Harbury. Zij zou het fragment van een cliënt gekregen hebben na een bezoek aan het detentiecentrum.

Ook te horen in het fragment is hoe de grenswachten zich lijken te vermaken met het gehuil van de kinderen. ‘We hebben een orkest,’ zegt een van hen. ‘Het enige dat we missen is een dirigent.’



De laatste dagen zwelt de kritiek op het immigratiebeleid van Donald Trump en de manier waarop kinderen worden weggerukt van hun ouders aan. Voormalige first lady Laura Bush noemde de praktijken ‘wreed’ en ‘immoreel’ en vergeleek de daden van de regering-Trump met de manier waarop Japanse kinderen werden opgesloten in Amerikaanse interneringskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse Academie voor Pediatrie waarschuwde dat het weghalen van kinderen bij hun ouders voor ‘onomkeerbare schade’ kan zorgen. De regering-Trump blijft de praktijk echter fel verdedigen met de smoes dat ze simpelweg een wet uitvoeren die door de Democraten is ingesteld. Ook hebben zowel minister van Justitie Jeff Sessions als perschef Sarah Sanders gezegd dat ze volgens de Bijbel opereren. John Oliver toonde zondag in zijn programma Last Week Tonight aan dat de wet zoals die nu wordt uitgevoerd, niet bestaat.

Republikeinen blijven echter ferm achter de praktijken van de immigratiedienst staan. Op FOX News werden de kooien ‘in feite een soort zomerkampen’ genoemd:

En de uiterst rechtse opiniemaker Ann Coulter noemde de opgesloten kinderen zelfs ‘acteurs’ en waarschuwde Trump vooral niet te luisteren naar de ophef:

De Amerikaanse grenswacht zegt ondertussen zelf zich ‘ongemakkelijk’ te voelen bij de term kooien. Zelf vinden ze dat ze de kinderen niet in kooien opsluiten, maar ‘achter muren van staaldraad’.

Hoewel het de huidige minister van Justitie Jeff Sessions is die in april opdracht gaf tot het weghalen van kinderen bij hun ouders, speelt de regering-Trump al veel langer met het idee om dat te doen. In maart vorig jaar zei toenmalig minister van Binnenlandse Veiligheid en huidige stafchef van Donald Trump John Kelly al ‘vrijwel alles te doen om de mensen uit Centraal-Amerika ervan te weerhouden naar de VS te komen’, waaronder het afnemen en opsluiten van hun kinderen.