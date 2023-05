Opmerkelijke opmars vleesetende bacterie • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 598 keer bekeken • bewaren

© Afbeelding: CDC Public Health Image Library

Honderden patiënten hebben zich de afgelopen maanden in het ziekenhuis gemeld met een infectie van een vleesetende bacterie, meldt het AD. Er is sprake van een opmerkelijke toename. Het RIVM telde alleen al in de eerste tweeënhalve maand van dit jaar 374 besmettingen met de groep-A-streptokokken (GAS-bacterie).

“Opvallend daarbij is, aldus het RIVM, dat er in die korte periode achttien meldingen bij waren van hersenvliesontsteking (meningitis). Dat is veel: de afgelopen veertig jaar telde het meningitis-instituut NRLBM dat dat bijhoudt gemiddeld maar vijf patiënten per jaar met de bacterie. Vorig jaar was al een kleine stijging te zien: in 2022 waren er negentien gevallen.”

Ook in landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland raken meer mensen besmet met de groep-A-streptokok. Vorig jaar was de vleesetende bacterie nog met name bij kinderen te zien, nu wordt de besmetting waargenomen bij alle leeftijdsgroepen.

De deskundigen zijn er nog niet uit wat de reden is voor de plotselinge toename van het aantal besmettingen. Het RIVM schrijft: "Het is niet bekend hoe dit komt. Wel kunnen mensen met een infectie met een virus, zoals het griepvirus of de waterpokken, een grotere kans hebben een ernstige infectie met groep-A-streptokokken te krijgen. Het kan ook zijn dat meer mensen vatbaar zijn voor de bacterie of voor die virussen. Dit kan komen omdat mensen de afgelopen jaren door de coronamaatregelen minder in aanraking kwamen met virussen en bacteriën. Ook speelt mogelijk de opkomst van een bepaald type van de bacterie (M1UK) bij aan de toename van invasieve groep-A-Streptokokken infecties."