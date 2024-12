De oplossing voor emancipatie: minder werken en het basisinkomen Video • 04-02-2018 • leestijd 1 minuten • 116 keer bekeken • bewaren

Terugkijken vanaf 15.50

In het tv-programma Buitenhof spraken zondag de enige twee vrouwelijke partijleiders die de Tweede Kamer kent met elkaar: Lilian Marijnissen en Marianne Thieme. Over vrouwelijk leiderschap, het gebrek aan vrouwen in de politiek en in de toppen van bedrijven, en over ongelijkheid op de werkvloer. ‘Het moet niet alleen gaan over de vrouwen in de top, maar ook over de negentig procent van werkende vrouwen’, aldus Marijnissen.

De grote vraag lijkt te zijn: hoe kunnen er meer vrouwen in hogere functies terechtkomen, terwijl de eigenlijke vraag zou moeten zijn: hoe kunnen we gelijkwaardigheid voor iedereen voor elkaar krijgen. Méér werken is wat Marijnissen betreft niet per se de oplossing. ‘Eén van de beste manieren om emancipatie te stimuleren’ is volgens Thieme het basisinkomen want dat bevrijdt iedereen – man en vrouw – uit wat zij noemt de ratrace.