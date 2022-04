'Opkomst extreem-rechts is te wijten aan de Europese Unie'

agnar123

28 apr. 2022 - 14:11

Extreem rechts is het gevolg van onvrede. Onvrede is het gevolg van sociaal-economische ongelijkheid. In de jaren '1970 groeide de welvaart van de gewone mensen en was er optimisme. Extreem rechts was er weinig. Daarna zijn de rijken extreem veel rijker geworden. De welvaartsgroei van de gewone mensen stagneerde. Optimisme verdween, onvrede nam toe. En dat is een goede voedingsbodem voor extreem rechts. Een oplossing is herverdeling van de welvaart. Bijvoorbeeld met een maximum loon gekoppeld aan het minimumloon. Zie: Maximum loon, https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2850&n1=70 Als er voor CEO's een maximum loon geldt van 50 keer het minimumloon, dan vliegen de minimumlonen ineens omhoog. Dan vermindert de onvrede, keert het optimisme terug en verdwijnt extreem rechts. Maar de media zijn in handen van grote bedrijven, die in handen zijn van de banken en de rijken. Dus de schuld wordt niet gelegd bij de extreme welvaart van de rijken, maar bij 'de buitenlanders', 'de asielzoekers', 'de gelukzoekers'. Of bij de EU.