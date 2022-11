Dan had ze maar niet in haar eentje moeten gaan fietsen in de regen Opinie • 10-10-2017 • leestijd 2 minuten • 474 keer bekeken • bewaren

'Al dat gezeur over vrouwen die zich niet veilig voelen, altijd weer die slachtofferrol. Niet zo hysterisch, niet alle mannen zijn zo. Hartstikke overdreven.'

Dan had ze maar niet met het openbaar vervoer moeten gaan, over straat moeten lopen, naar de kroeg moeten gaan, in het bos moeten gaan lopen. Tijdens zo’n concert waarbij alle mensen tegen elkaar aanstaan, tsja, niet zo aanstellen. Dan moet je ook niet in een bikini gaan zwemmen. Dan had ze maar niet in haar eentje een klusjesman over de vloer moeten laten.

Dan moet ze maar een zelfverdedigingscursus doen. Weerbaar worden.

Dan had ze maar niet in militaire dienst moeten gaan tussen al die mannen. Dan had ze maar niet in zijn bed moeten gaan slapen nadat ze uit haar eigen kamer was buitengesloten. En daarnaast, ze werd er toch nat van? Waarschijnlijk wilde ze het gewoon. En die mannen die allemaal keken en filmden, die zijn toch al ontslagen? Ik vind dat wel straf genoeg.

Weten we wel zeker dat ze het niet gewoon verzonnen heeft? Ze zegt toch dat ze zich pas herinnert wat er gebeurd was met haar vader na jaren therapie? Ik las dat je daar dus niets van moet geloven. Dat had een columnist geschreven, en hem vertrouw ik.

En hoezo komen ze daar nu pas mee? Jaren nadat het gebeurd was zeker. Ineens komen ze allemaal uit de bosjes. Ze liegen de boel bij elkaar omdat ze niet willen dat hij president wordt. Ze is op zoek naar een schikking. Ze probeerden zich omhoog te neuken. Het interesseert me niet, hij is een briljante filmmaker, een briljante acteur, een beroemde schrijver, een politicus waar ik toch op ga stemmen. Ze willen alleen maar aandacht.

Weet ze wel dat dat hele serieuze beschuldigingen zijn? Dat ze hier levens mee kan verwoesten? Nee, over haar leven heb ik het niet.

Ik hoor ook wel wat hij zegt daar, maar dat bedoelt hij niet létterlijk. Zo praten mannen nou eenmaal als ze onder elkaar zijn. Kleedkamerpraat. Heb je gezien wat ze aanhad? En ik bedoel, die opnames zijn moeilijk om naar te kijken. Maar ze is zelf ook geen lieverdje he. En ook zeker geen maagd meer. Als hij zegt dat hij het niet zo bedoelde, dan geloof ik hem op zijn woord.

En al dat gezeur over vrouwen die zich niet veilig voelen, altijd weer die slachtofferrol. Niet zo hysterisch, niet alle mannen zijn zo. Hartstikke overdreven.

Dan had ze maar niet in haar eentje moeten gaan fietsen in de regen.