Ophokplicht Duitse katten om uitsterven zeldzame kuifleeuwerik te voorkomen

20 mei 2022 - 8:47

"Dat is sommige mensen te veel moeite". Precies. En wat doet men dan met hun 'huis'dier? Die zetten we gewoon buiten. Geen omkijken naar. Die vermaakt zich wel met het vangen van muizen en vogels. Zonder ze overigens op te eten. Want DAT doen ze wel thuis: hun buik vol vreten. Ontlasten daarentegen doen ze weer buiten. Liefst in de tuinen van de buren. Of in de zandbak op de speelplaats. "Maar ja. Wat doe je daaraan?" Dan de hondeneigenaar. Dat zijn asocialen. Die laten hun hond overal schijten (behalve in de tuin van de buren) In Nederland leven ruim 1,5 miljoen honden en bijna 2,6 miljoen katten. Bij dat laatste kun je je heel goed voorstellen dat zij een bedreiging vormen voor de vogelstand.