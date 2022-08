Ophef werkt, weet nu ook Jeff Bezos

5 aug. 2022 - 11:55

Pyrrusoverwinning. Beetje 'feelgood' - we hebben die miljardair lekker een hak gezet. Maar het interesseert die Bezos geen ene bal! Die komt pas langs als zijn bootje klaar is, met masten en al en vaarklaar op open water. Hoe dat ding daar gekomen is; onder de brug door, eroverheen, of via een gegraven tunnel - hij zal er geen toastje kaviaar minder om eten. Odertussen hebben we hiermee de NYT gehaald, weet de hele wereld dat rijkaards beter niet hier hun jacht kunnen laten bouwen, en hadden we met het betaald afbreken en weer opbouwen van een brug extra werk kunnen binnenhalen. Dan hadden we een 'als het niet linksom kan, dan maar rechtsom'/'geen worden maar daden' mentaliteit uitgestraald, nu stralen we 'als ik het niet kan betalen, mag jij het ook niet hebben' -typisch kleinburgerlijke zeikerigheid uit. Er ZIJN miljardairs op deze wereld; leer er mee te leven (en vooral ervan te profiteren). De volgende boot wordt waarschijnlijk in Antwerpen of Hamburg gebouwd.