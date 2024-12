Ophef Koningslied niet nieuw

'Juliana bedankt' van Willy Alberti veroorzaakte in 1980 rumoer ... Fijne parodie van Andre van Duin: 'Willy Alberti bedankt'

De ophef over het Koningslied is niet nieuw. Toen Beatrix in 1980 Juliana opvolgde, bracht Willy Alberti het lied ‘Juliana bedankt’ uit. Dat leverde hem veel hoon op.

VPRO-journalist Atze de Vries vertelt er over in Met het oog op morgen . Willy Alberti was in 1980 al ver over zijn hoogtepunt heen. De zanger was erg populair geweest in de jaren ’50 en ’60, maar was in de jaren ’70 door de tijd ingehaald. ‘Juliana bedankt’ werd dan ook vooral oubollig gevonden.