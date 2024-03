Ophef in Frankrijk nadat schooldirecteur opstapt wegens bedreigingen uit moslimextremistische hoek Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo, ANP

In Frankrijk is de nodige ophef ontstaan nadat een Parijse schooldirecteur ontslag heeft genomen omdat hij werd bedreigd. De directeur vroeg in februari van dit jaar drie islamitische leerlingen hun hoofddoek af te doen. Een van hen weigerde waarna het tot een ruzie kwam. Kort daarop werd de schooldirecteur online met de dood bedreigd. In een bericht aan de medewerkers van de school, schrijft de directeur dat hij zich genoodzaakt zag op te stappen, “voor zijn eigen veiligheid en die van de school”.

Dat de directeur de bedreigingen niet bepaald met een korrel zout neemt, is niet voor niks. In 2020 werd de Franse docent Samuel Paty vermoord nadat hij tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting cartoons van de profeet Mohammed had getoond. Ook hij werd voor zijn moord, uitgevoerd door een oud-leerling, online met de dood bedreigd. Ook vorig jaar werd in het Noord-Franse Arras een docent doodgestoken door een moslimextremist, een andere docent en een beveiliger raakten bij die aanslag gewond.

Franse politici van over het hele politieke spectrum spreken hun afschuw uit over de bedreigingen aan het adres van de schooldirecteur. Zo heeft de socialistische burgemeester van Parijs Anne Hidalgo de man “verzekerd van volledige steun en solidariteit” en zegt ze “geschokt en ontzet” te zijn. Premier Attal heeft de directeur uitgenodigd voor een ontmoeting.

Sinds 2004 zijn religieuze uitingen in het onderwijs verboden in Frankrijk. Daaronder vallen zowel de hoofddoek, als ook bijvoorbeeld een tulband op keppel. De leerlinge bij wie de bedreigingen aan het adres van de directeur zijn begonnen is meerderjarig en volgde een beroepsopleiding op de school. Direct na het incident diende ze een aanklacht in tegen de directeur en beweerde dat hij haar mishandeld had. Die aanklacht werd verworpen. In verband met de doodsbedreigingen is inmiddels een 26-jarige man gearresteerd, hij moet in april voor de rechter verschijnen.

In Frankrijk geldt sinds afgelopen zondag het hoogste terreurdreigingsniveau. Dat is ingesteld na de terreuraanslag op het theater in Moskou waarbij meer dan honderd mensen werden gedood. Die aanslag is opgeëist door IS. Frankrijk heeft de afgelopen jaren tal van terreuraanslagen te verduren gehad. Met het oog op de Olympische Spelen die later dit jaar in Parijs plaatsvinden, is de vrees voor een nieuwe aanslag groot.