Opgetogen Trump dreigt met meer militair geweld, van Groenland tot Iran Actueel Vandaag

Nu de Amerikaanse president Trump op live videobeelden van het Pentagon zelf heeft kunnen zien hoe makkelijk het is om een ander land binnen te vallen, heeft hij trek in meer. Hij bedreigt nu onder meer Colombia, Mexico, Groenland en Iran, schrijft onder meer de VRT. Dat deed hij aan boord van het regeringsvliegtuig Air Force One tegenover journalisten. Zoals altijd bij Trump is niet duidelijk hoe serieus zijn woorden zijn, noch of hij zelf de consequenties ervan begrijpt.

De president van Colombia heeft de Amerikaanse inval in buurland Venezuela veroordeeld. In een reactie daarop verklaarde Trump, die zichzelf als The Godfather van de VS lijkt te zien, dat "Colombia wordt geregeerd door een zieke man die graag cocaïne maakt en verkoopt aan de VS, en dat gaat hij niet lang meer volhouden". Op de vraag of hij daarmee suggereert dat het Amerikaanse leger een inval zou doen doen antwoordde hij: 'Klinkt goed'.

Ook herhaalde hij zijn dreigementen tegen Denemnarken. Trump wil Groenland toevoegen aan het Amerikaans territorium of er in ieder geval de controle over krijgen: "We hebben Groenland absoluut nodig" zei hij toen gevraagd werd naar of daar een operatie als in Venezuela staat gepland. Net als bij Venezuela gaat het in het geval van Groenland om het inpikken van grondstoffen door de Amerikanen. Trump vertelde dat de grote Amerikaanse oliemaatschappijen tevoren op de hoogte zijn gesteld van de militaire operatie tegen Venezuela. De oliemaatschappijen moeten de beschikking krijgen over de enorme olievelden van het land die eerder deze eeuw door toenmalig president Chavez werden genationaliseerd.

Ondertussen manen de regeringsleiders van Denemarken en Groenland Trump te stoppen met het uiten van dreigementen, meldt Deutsche Welle.

In een verklaring zei de Deense premier Mette Frederiksen: "Het slaat nergens op om te praten over de noodzaak voor de VS om Groenland over te nemen. De VS heeft geen recht om een ​​van de drie landen van het Koninkrijk Denemarken te annexeren." Het Koninkrijk Denemarken bestaat uit drie zelfbesturende delen: Denemarken zelf (het vasteland en de eilanden), de Faeröer en Groenland. Deze gebieden zijn verenigd onder één soevereine staat en delen een buitenlands beleid, defensie en munt. De Faeröer en Groenland genieten echter een aanzienlijke mate van autonomie.