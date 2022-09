Opgerolde IJslandse extreemrechtse terreurgroep liet zich inspireren door Breivik

De IJslandse politie heeft deze week vier mannen van in de twintig opgepakt die van plan waren aanslagen te plegen op onder meer het parlement. Op negen plaatsen zijn wapens aangetroffen, waaronder vuurwapens die zijn gemaakt met een 3D-printer. Het is uniek dat in IJsland, een van vreedzaamste landen ter wereld, sprake is van een gewelddadig complot. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de anti-terreureenheid van het land in actie is gekomen. Criminaliteit is traditioneel ook laag in het land waar 375.000 mensen wonen, net iets meer dan in de stad Utrecht.