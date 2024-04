Opgebrand door het werk bij de brandweer

Kinderreanimaties, beknellingen, auto-ongelukken. Het werk van de brandweer is allang niet meer alleen maar branden blussen. Ze staan voor de heftigste uitdagingen en als dit ze te veel wordt, laat hun werkgever ze in de kou staan. Zembla-journalist Jan Salden sprak samen met zijn collega’s veel brandweermensen met een passie voor hun werk, maar die met een opgebrand gevoel achterbleven. In een nieuwe Zembla Podcast vertelt hij hierover.

"Wat ons opviel, is dat heel veel brandweermensen zeggen: het is niet de grootste brand of het heftigste ongeluk, het zit soms in details en hele persoonlijke situaties," vertelt journalist Jan Salden in de podcast over brandweermensen die hij sprak voor het onderzoek naar PTSS onder de brandweer. Naar schatting zijn er zo'n 1500 brandweermensen in Nederland die PTSS hebben opgelopen als gevolg van het brandweerwerk. Ze slapen slecht, hebben last van angsten en depressies en durven soms niet naar buiten uit angst voor het geluid van een sirene.