Openbaar vervoer is voor veel studenten noodzakelijk, kies daarom voor investeren in ov Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten

Storm Stekelenburg Fractievolger PvdA in Gelderland Persoon volgen

In de vroege ochtend, na een sterke sloot koffie, de trein in naar Nijmegen. Vervolgens rennen om de overstap naar een overvolle bus naar de campus te halen. Zo zagen mijn ochtenden eruit toen ik aan het begin van mijn studie politicologie nog in het dorp Hollandsche Rading woonde. Stressvol, want één vertraging en je mist een deel van je college. Of, nog erger, je kunt je tentamen vergeten.

Ik was niet de enige: van de 1,3 miljoen studenten reist bijna iedereen met het openbaar vervoer. Een auto is simpelweg te duur en je ouders om ritjes blijven vragen is niet houdbaar. Uit onderzoek blijkt bovendien dat veel studenten de zoektocht naar een kamer in hun studentenstad, zodat je ’s ochtends gewoon op de fiets kan stappen, allang hebben opgegeven.

Goed openbaar vervoer is voor studenten dan ook geen luxe, maar een harde noodzaak. Toch staat die buslijn die studenten naar hun college, bijbaan of familie brengt steeds verder onder druk. In Gelderland zien we dat gebeuren. In het Gelderse dorp Erichem bijvoorbeeld, waar sinds 2023 helemaal geen bus meer stopt. Dit past in een trend waarbij door heel Nederland meer bushaltes verdwijnen in dorpen: de afgelopen jaren met maar liefst 7%.

Achter deze statistiek schuilt een bedreiging voor iets wat we niet voor lief mogen nemen: toegankelijk onderwijs voor alle studenten, ongeacht postcode of portemonnee. Dat is het gevolg van politieke keuzes: de provincies, verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer, krijgen minder geld om deze taak goed te kunnen vervullen. Op dit moment staan er nog bezuinigingen van 225 miljoen euro op het openbaar vervoer gepland. Dat is niet alleen slecht voor studenten, het is gewoon onverstandig beleid. Uit onderzoek is gebleken dat iedere euro die we in het OV investeren, drie euro oplevert. Bezuinigen op het OV is dus niet besparen, maar een gemiste kans op groei en vooruitgang.

Naast dat het fijn is als je belangrijkste vervoersmiddel comfortabel is en op tijd komt, staat dus ook het rijden van die bus op zichzelf onder druk. Al dreigt het dagelijkse comfort niet beter te worden: iedereen weet dat de bus door bezuinigingen niet vaker zal rijden, zodat je de aansluiting voor de intercity wél haalt. Of dat die minder vol wordt. Ook met onze ‘jonge benen’ is een zitplek best fijn.

Het kan echt anders en er is een mooi voorbeeld hoe dit anders kan. Vanaf juli 2026 krijgt de bus naar de Radboud Universiteit langere bussen van welgeteld 25 meter lang op piekmomenten, mede dankzij de inzet van de Statenfracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid.

Toch worden studenten hard geraakt. Het huidige kabinet heeft simpelweg te weinig studentenwoningen geregeld en bezuinigd bovendien keihard op ons onderwijs. En dan als klap op de vuurpijl wordt nu ook nog bezuinigd op het enige vervoersmiddel waarmee we überhaupt op de universiteit kunnen komen. Het welzijn van de student is duidelijk geen prioriteit geweest van dit kabinet.