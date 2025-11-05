Openbaar Ministerie: uitspraken Bob Vylan niet strafbaar Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 118 keer bekeken • bewaren

Punkbands kunnen opgelucht ademhalen. Het Openbaar Ministerie steekt een stokje voor de door rechts gewenste inperking van de vrijheid van meningsuiting. Het OM heeft besloten om de groep Bob Vylan niet te vervolgen voor uitspraken in september tijdens een concert in Paradiso.

Zanger Bobby Vylan riep “Death to the IDF”. Over fascisten en zionisten zei hij: “Get out there and meet them in the streets. Get out there and let them know that you do not fucking stand by them.”

De Telegraaf en andere reactionairen raakten daardoor totaal van de kook. Het Centraal Joods Overleg (CJO) en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) beschuldigden de groep onder meer van een oproep tot een pogrom.

Het OM denkt daar duidelijk genuanceerder over. Bij geen van de uitingen is volgens justitie sprake van opruiing. “Hoewel de uitingen provocatief en grof van toon zijn, interpreteert het OM die als oproepen tot activisme en politieke betrokkenheid die passen binnen de expressieve en confronterende stijl van het punkgenre. Daarom is in dit geval van een concrete aanzet tot geweld volgens het OM geen sprake.”

Punk is nog niet dood.